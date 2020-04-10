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Batman'da kurallara uymayan 82 kişiye ceza kesildi

Batman Emniyet Müdürlüğü korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kanununa muhalefet eden 82 kişiye idari para cezası kesti.

10.04.2020 12:37 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:37
Batman'da kurallara uymayan 82 kişiye ceza kesildi
Batman Emniyet Müdürlüğü korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kanununa muhalefet eden 82 kişiye idari para cezası kesti.

Konu ile ilgili olarak Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde yapılan denetimlerde; 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı bulunanlara, kapatılması zorunlu olduğu halde kurala uymayan iş yerlerine, sosyal mesafe kuralına uymayan ve fazla yolcu taşıyan toplu taşıma araçlarına yönelik yapılan denetimlerde toplam 82 şahsa 117 bin 642 TL idari para cezası uygulanmıştır. Vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkmamaları, sosyal mesafe kurallarına riayet etmeleri hayati derecede önemlidir. Emniyet müdürlüğümüz tarafından vatandaşlarımızı bilgilendirmeye ve denetimlerimize kararlılıkla devam edilecektir" denildi. - BATMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Batman, 3. Sayfa
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