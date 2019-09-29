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Batman'da Kürtçe şarkı söyleyen kişiye polisin müdahale ettiği iddiası

Batman Valiliğince, Kürtçe şarkı söyleyen kişiye polisin müdahalede bulunduğu iddiası yalanlandı.

29.09.2019 10:24Batman'da Kürtçe şarkı söyleyen kişiye polisin müdahale ettiği iddiası
Batman Valiliğince, Kürtçe şarkı söyleyen kişiye polisin müdahalede bulunduğu iddiası yalanlandı.
Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, sosyal medyada Kürtçe şarkı söyleyen kişiye polisin müdahale ettiğine ilişkin yer alan ve kısa sürede yayılan haberlerin asılsız olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Sosyal medyada 'Batman'da polisin Kürtçe şarkı söyleyen sanatçıyı engellediği' yönünde çıkan haberler tamamen asılsızdır. Yapılan işlem alkol satışı ve canlı müzik ruhsatı olmadan çalışan iş yerine uygulanan faaliyetten ibarettir." ifadelerine yer verildi.

Batman, Güncel

Kaynak: AA

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