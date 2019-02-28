Batman'da Masa Tenisi Heyecanı Yaşanacak

Türkiye
Masa Tenisi Süper Ligi 4. etap maçları 2-3 Mart tarihlerinde Batman
'da oynanacak.
Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan (TMTF) yapılan açıklamaya göre 19 Mayıs
Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek müsabakalar sonrasında ligde ilk yarı sona erecek.
Batman'daki lig maçları öncesinde erkeklerde Fenerbahçe
ve Beşiktaş
, kadınlarda da Fenerbahçe lider durumda bulunuyor.
Erkeklerde 2 yenilgisiz takım Fenerbahçe ile Beşiktaş, 2 Mart Cumartesi günü yapılacak derbi maçta karşı karşıya gelecek.
4. etap karşılaşmaları sonrasında erkekler ve kadınlarda ilk 8 içinde yer alacak takımlar play-off, diğer ekipler de klasman grubunu oluşturacak.
Ligde ikinci devre maçları ise 6- 7 Nisan
tarihlerinde Yalova
, 4- 5 Mayıs
tarihlerinde de Adana
'da oynanacak.
Yenikadinda Gösterme, Spor
Kaynak: AA