Batman'da maske zorunluluğu ve mezarlık yasağı

Batman'da maske zorunluluğu ve mezarlık yasağıBATMAN'da kent merkezinde maske takılması zorunlu hale getirildi, Ramazan Bayramı boyunca mezarlık ziyaretleri yasaklandı.

16.05.2020 15:33 | Son Güncelleme: 16.05.2020 15:37
Batman'da maske zorunluluğu ve mezarlık yasağı
BATMAN'da kent merkezinde maske takılması zorunlu hale getirildi, Ramazan Bayramı boyunca mezarlık ziyaretleri yasaklandı.
Batman İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Hulusi Şahin başkanlığında toplandı. Toplantının ardından açıklama yapan Batman Valisi Hulusi Şahin, uyguladıkları radikal kararlar ile vakalarda çift haneden tek haneye düştüklerini söyledi. Vali Şahin, kent merkezinde maskesiz dolaşmayı yasakladıklarını ve Ramazan Bayramı süresince mezarlıkları ziyaretlere kapattıklarını bildirerek, şöyle dedi:
"Geçenlerde yaptığımız toplantıda verilerin iyi olmadığını ve radikal kararlar almamız gerektiğini ifade etmiştik. Bu kararları bir hafta uyguladık. Batmanlılar da bu karara riayet etti. Denetimlerimiz de son derece etkili oldu. Çift haneli rakamlardan tek haneli rakamlara düştük. Şu an da trend son derece iyi gidiyor. Rehavete kapılmayacağız ama bir nebze vidaları da gevşeteceğiz. Geçen hafta Ali Tevşo Pazarı ve civarındaki bağlantıları kapatmıştık. Onları şimdi açıyoruz. Oradaki seyyar satıcılara ve tezgahlara müsaade etmeyeceğiz. Sadece iş yerlerinin açılmasına müsaade edeceğiz. Tabla başını da açamıyoruz. Orada sosyal mesafeyi sağlama imkanımız yok. Tabla başı bayrama kadar kapalı kalacak. Bayramdan sonra projemiz yetişirse orayı tamamen temizleyip yeni bir semt pazarı kuracağız. Vatandaşımıza daha sıhhi bir pazar kurma imkanımız olacak. Turgut Özal Bulvarı da iftardan sonra yaya trafiğine kapatılmıştı. Turgut Özal Bulvarı, Cizre Caddesi ve Gülistan Caddesi'nin de yaya trafiği yasağını sosyal mesafeye uymak şartıyla kaldırıyoruz. Batman merkez hudutları içerisinde maske takma zorunluluğu getiriyoruz. Evden maskesiz dışarıya çıkmayacağız. Gülistan Caddesi ve Elma Sokağı'na sınırlı yaya trafiği uygulayacağız. Sokağa çıkma konusunda da Batman'a özel bir şey uygulanmayacak. Diğer şehirler için ne karar alınacaksa Batman için de o olacak. Bayram süresince de mezarlarımız kapalı olacak. Dualarımızı evde yapalım."
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Batman’da maske zorunluluğu ve mezarlık yasağı

Kaynak: DHA

Etiketler: Gülistan Caddesi, Ramazan Bayramı, Batman, Güncel, Haber

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