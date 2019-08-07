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Batman'da motosiklet otomobile çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Batman'da motosikletin hafif ticari araç ile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

07.08.2019 16:08 Batman'da motosiklet otomobile çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Batman'da motosikletin hafif ticari araç ile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Edilen bilgiye göre kaza dün gece saatlerinde Fatih Mahallesi 3341. sokak üzerinde meydana geldi. Hafif ticari araç sürücüsü M.T ile karşı yönden gelmekte olan Hamza Budak'ın kullandığı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolünü kaybeden motosiklet bir evin ihata duvarına çarparak durabildi. Kazada motosiklette bulunan iki kişi yaralandı.

Ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırılan Budak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Araç sürücüsünün gözaltına alındığı olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Batman, Araç, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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