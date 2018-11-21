Batman
'da öğrenme şenliği düzenlendi.
Batman Valisi Hulusi Şahin, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün farklı öğrenim ve yaş seviyesindeki bireylerin istihdam edilebilirliklerini ve sosyokültürel gelişimlerini artırmak amacıyla bir düğün salonunda düzenlen şenliğin açılışını yaptı.
İl Mili Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran
da şenlikte kursiyerlerin üretttiği ürünlerin beğeniye sunulduğunu söyledi.
Şahin ve Kurtaran, açılışın ardından sergilenen ürünleri inceledi.
21 Kasım 2018 Çarşamba 16:25