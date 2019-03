Batman'da Organik Geri Dönüşüm

Kaynak: DHA

BATMAN'da, geri dönüşüme farklı bir boyut kazandıran lise öğrencileri, 6 ay süreyle topladıkları sebze-meyve çekirdeklerini doğaya bıraktı. Anadolu Lisesi danışman öğretmenlerinin 'Çekirdekler heba olmasın' projesi kapsamında 300 öğrenci, 6 ay süreyle topladıkları meyve-sebze çekirdeklerini doğaya bıraktı. Proje kapsamında öğrenciler, okul idarecileri ve öğretmenleriyle birlikte Batman Çayı kıyısındaki arazilere topladıkları çekirdekleri attı. Okul Müdürü Cengiz Haşimoğlu, atık durumda olan veya çöpe gidecek olan meyve-sebze çekirdeklerinin geri dönüşümünü sağlama noktasında doğaya bıraktıklarını belirterek, "Bu proje kısa vadeli değildi, 6 aylık bir çalışmanın ürünüdür. Projeye 300 öğrenci katkıda bulundu. Toplanan çekirdekler, kurutularak okulda poşetlendi ve hazır hale getirildi. Çekirdekleri, öğrencilerle birlikte çay kenarındaki arazilere serptik" dedi.Proje koordinatörlerinden coğrafya öğretmeni Yusuf Çoban da, doğaya bıraktıkları çekirdeklerin meyve vereceğini belirterek, her çekirdeğin içinde canlı bir bölüm olduğunu söyleyerek, "Bu projeye destek veren okul idaresi ve 300 öğrencimi kutluyorum. Amacımız, atacağımız meyve çekirdeklerin tamamının çıkması değil. Her çekirdeğin içinde bir canlı bölümü var. Çekirdekler toprak ve suyla buluştuğu zaman inşallah can bulacaktır" diye konuştu.6 ay boyunca meyve ve sebze çekirdeklerini topladığını anlatan öğrenci Gamze Sevim ise, "Bu çalışmaya sıcak baktık ve ailemize söyledik. Ailelerimiz de atık çekirdekleri toplayarak bize katkıda bulundu. Altı ay boyunca meyve çekirdeklerini biriktirdik ve bugün de doğaya serptik" dedi.