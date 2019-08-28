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Batman'da otogarda bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Batman Şehirlerarası Otogarı'nda iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada, bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

28.08.2019 16:58 Batman'da otogarda bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Batman Şehirlerarası Otogarı'nda iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada, bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Pazaryeri Mahallesi'ndeki Batman Şehirlerarası Otogarında iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü.
Kavgada, Suat Yükselbağ (20) ve kavgayı ayırmaya çalışan bir otogar çalışanı yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yükselbağ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Pazaryeri, Batman, Güncel

Kaynak: AA

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