Batman'da Otomobil Takla Attı: 6 Yaralı

Batman Kozluk
karayolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak durdu. Kazada 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, 07 ZAP
62 palakalı otomobil, Batman Kozluk karayolundan Batman istikametine doğru ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla atarak durdu. Kazada otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Batman Bölge Devlet Hastanesi kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN
Zap bölgesi,Kozluk,Batman
25 Kasım 2018 Pazar 18:47