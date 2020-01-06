Batman'da otomobilde 110 kilogram esrar ele geçirildi

Batman
'da otomobilde 110 kilo 200 gram esrar ele geçirildi, iki kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, otomobille kent merkezine uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
Batman-Diyarbakır kara yolunda durdurulan otomobilde dedektör köpek "Sarıkız" ile arama yapan ekipler, paketler halinde 110 kilo 200 gram esrar buldu.
Araçtaki iki kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.