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Batman'da oturma banklarına koronavirüse karşı "sosyal mesafe" ayarı

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Batman Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında oturma banklarında sosyal mesafenin korunması için önlem aldı.

11.04.2020 18:06 | Son Güncelleme: 11.04.2020 18:06
Batman'da oturma banklarına koronavirüse karşı
İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Batman Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında oturma banklarında sosyal mesafenin korunması için önlem aldı.
Kentte Kovid-19 salgınına karşı halk sağlığının korunması ve virüsün yayılmasını engellemek amacıyla çalışmalar devam ediyor.
Belediye ekipleri, kentin yoğun alanlarından olan Turgut Özal Bulvarı'ndaki oturma banklarını kullanımı sırasında da vatandaşların sosyal mesafeyi korumaları için emniyet şeridiyle ayırdı.
Banklara, "Sağlığımız için sosyal mesafeyi koruyalım, yan tarafı boş bırakalım." yazılı tabela asıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Batman Belediyesi, Güncel
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