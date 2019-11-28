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Batman'da PKK/KCK'ya drone'lu operasyon: 30 gözaltı

BATMAN'da 522 personelin katılımıyla terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik hava destekli operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.

28.11.2019 13:13 | Son Güncelleme: 28.11.2019 13:14Batman'da PKK/KCK'ya drone'lu operasyon: 30 gözaltı

BATMAN'da 522 personelin katılımıyla terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik hava destekli operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Ekipler, terör örgütü PKK/KCK içerisinde eylem ve faaliyetlere katıldıkları tespit edilen şüphelilerin belirlenen adreslerine 515 personelle eş zamanlı operasyon yaptı. 'Şehit Polis Birol Öztekin' adı verilen operasyonda drone da kullanılırken, özel harekat polisleri koçbaşlarıyla kapılarını kırdıkları evlerde arama yaptı. Adreslerde ruhsatsız 4 silah, 335 fişek ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Ele geçirilen silah ve materyallere el konulurken, 30 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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