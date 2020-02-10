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Batman'da polis ve vatandaş kan bağışı için seferber oldu

BATMAN (İHA) – Batman'ın Gercüş ilçesinde polis ve vatandaşlar, Kızılay'a kan bağışında bulundu.

10.02.2020 16:28 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:29Batman'da polis ve vatandaş kan bağışı için seferber oldu
BATMAN (İHA) – 'ın ilçesinde polis ve vatandaşlar, 'a kan bağışında bulundu.

Gercüş'e bağlı Bağlarbaşı Mahallesi Kazım Koyuncu Bulvarında Kızılay tarafından açılan standa başvuran çok sayıda gönüllünün İlçe Jandarma Komutanlığında vatani görevini yapan asker ve komutanlar yanı sıra ilçe emniyet amirliğinde görevli polisler ve vatandaşlar da kan bağışında bulundu.

Kan bağışında bulunan vatandaşlardan Mustafa Kocabaş, kan vermenin çok önemli olduğunu söyledi. Kocabaş, "Ülkemizde felaketler yaşanıyor. Bütün kardeşlerimizin kan ihtiyacı var. Kış aylarında kan bağışı düşüyor. Kan bağışında bulunduk, bir kişiye yardımcı olabilirsek ne mutlu bize" dedi.

Recep Uslu isimli vatanda ise kan vermenin her insanın görevi olduğunu söyledi. Uslu, "Kan her zaman ihtiyaçtır. Vatandaşların bunu alışkanlık haline getirmezi gerekir. Herkesi kan vermeye davet ediyorum. Her kan bir can kurtarır bu can sizin ailenizden de olabilir. Çocuğunuz olabilir, anneniz olabilir babanız olabilir yani bir yakınız olabilir" diye konuştu. - BATMAN

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Kaynak: İHA

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