Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Batman'da sağlık çalışanına hakaret... Tartışma anları kamerada

Batman'da sağlık çalışanına hakaret... Tartışma anları kamerada -Hastanede çıkan kavgayı ayırmak isterken hakarete uğradı Batman'ın Gercüş ilçesinde iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı.

03.04.2020 17:41 | Son Güncelleme: 03.04.2020 17:44
Batman 'da sağlık çalışanına hakaret... Tartışma anları kamerada
-Hastanede çıkan kavgayı ayırmak isterken hakarete uğradı
BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Kavgada yaralanan şahıs hastanede sağlık çalışanlarına hakaret ederken, yakınları da şahsı uyaran bir kişiyi darp etti.
Edinen bilgilere göre Gercüş'te 2 aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Kavgada yaralanan K.T. Gercüş Devlet Hastanesine geldiği esnada kavga ettiği aileden olan hastanede çalışan temizlik görevlisi O.K.'ya küfür etti. Hastane acil bölümünde sorumlu olarak çalışan sağlık görevlisi, küfürlü konuşan genci sakinleştirmek isterken neye uğradığını şaşırdı. K.T. kendisini uyaran sağlık çalışanına da hakaret etti. Yaralı şahsı uyaran bir kişi de şahsın yakınları tarafından hastane bahçesinden darp edildi. Hastane bahçesinde başlayan kavgaya polis müdahale etti.
Kendisine hakaret edilen sağlık çalışanı, şahsın temizlik çalışanına hakaret ettiğini ve uyarmasının ardından kendisine de hakaretler savurduğunu söyledi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Batman’da sağlık çalışanına hakaret... Tartışma anları kamerada

Kaynak: İHA

Etiketler: Gercüş, Batman, kavga, Sağlık

Haberin Videosu :

Batman'da sağlık çalışanına hakaret... Tartışma anları kamerada
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Sağlık ››Batman'da sağlık çalışanına hakaret... Tartışma anları kamerada - Haberler
Yorumlar

Sağlık Manşet

Haberler

Son Dakika Sağlık Haberleri

18:31: Ordu'da yıldırım düştü: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler 18:29: Kontrolden çıkan otomobil orta refüje daldı: 2 yaralı - Haberler 18:25: Kuveyt'ten 2 günde 644 Türk işçi Türkiye'ye getirildi - Haberler 18:24: Kontrolden çıkan otomobil refüje daldı: 2 yaralı - Haberler 18:21: Bağcılar'da "askıda ekmek" geleneğinde dijital dönem - Haberler 16:50: Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü - Haberler 16:45: Almanya'daki sevgilisi korona tedbirlerinden gelemeyince intihar etti - Haberler 16:08: Son Dakika: İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 605'e yükseldi - Haberler 16:02: Satışları yüzde 100 artan turşucu, dükkanının camına "Koronavirüs aşısı bulunur" yazısı astı - Haberler 15:58: Melike öğretmen masayı okul tahtası yapıp internet üzerinden ders anlattı - Haberler 11:51: Koronavirüsle savaşan 3 çocuk annesi hemşire hayatını kaybetti 10:34: Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu