Batman'da Sağlık Çalışanlarına Eğitim Verildi

Batman İl Sağlık Müdürlüğü
Halk Sağlığı Daire Başkanlığı tarafından aile sağlığı merkezleri çalışanlarına eğitim verildi.
Halk Sağlığı Daire Başkanı Mehmet Uğur Karabat, eğitim çalışmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, koruyucu aile sağlığı hizmetlerini önemsediklerini, bu yüzden bu eğitimlerin koruyucu aile sağlığı hizmetlerini daha da arttıracağını ifade etti.
Eğitim programında, katılımcılara çocuk, ergen, kadın ve üreme sağlığı ile evde çocuk güvenliğinin sağlanması, bebek ve çocuk izlemleri ve talasemi çalışmaları hakkında bilgi verildi.
Batman'da iki gün süren eğitimlere Batman merkez ile Sason
, Beşiri
, Hasankeyf
, Gercüş
ve Kozluk
ilçelerindeki yaklaşık 500 aile sağlığı merkezi çalışanı katıldı.
01 Aralık 2018 Cumartesi 14:12