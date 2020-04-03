Batman'da sağlık ekipleri sokakta gezenlerin ateşini ölçüyor
Batman'da yeni koronavirüsün (Kovid-19) bulaşma riskini en aza indirmek için dışarı çıkanların ateşi ölçülüyor.
03.04.2020 12:58 | Son Güncelleme: 03.04.2020 12:58
Batman İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, salgına karşı kent genelinde başlattığı tedbirleri sürdürüyor. Turgut Özal Bulvarı üzerinde AFAD İl Müdürlüğü'nün çadır desteği verdiği uygulamada koruyucu kıyafet giyen sağlık ekipleri, cadde ve sokakta vatandaşları durdurarak ateşlerini ölçtü.
Ekipler, zorunlu olmadığı sürece vatandaşı dışarı çıkmamaları için uyardı.
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Kaynak: AA