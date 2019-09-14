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Batman'da sahte para kavgası: 1 ölü, 3 yaralı

Batman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, biri çocuk 3 kişi yaralandı.

14.09.2019 23:38Batman'da sahte para kavgası: 1 ölü, 3 yaralı
Batman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, biri çocuk 3 kişi yaralandı.
İddiaya göre, merkez Kültür Mahallesi'ndeki cumartesi pazarında esnaflık yapan Deniz Özbek (25) ile bir müşteri arasında sahte para nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada karnından bıçak darbesi alan Özbek ile biri çocuk 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Özbek, burada müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Batman, Güncel

Kaynak: AA

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