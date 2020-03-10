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Batman'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Batman'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

10.03.2020 00:52 | Son Güncelleme: 10.03.2020 00:53
Batman 'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Abdulkadir Yanaç'ın (25) kullandığı 72 EF 121 plakalı otomobil, Batman- Diyarbakır çevre yolu Kuyubaşı TOKİ mevkisinde refüje çarptıktan sonra şarampole devrildi.
İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı otomobilden çıkarılan yaralı sürücü Yanaç, Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yanaç'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Batman'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaynak: AA

Etiketler : Diyarbakır, Batman, Güncel
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