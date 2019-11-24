Haberler » Güncel » Batman'da şehit öğretmenler için yürüyüş düzenlendi - Haber

Batman'da şehit öğretmenler için yürüyüş düzenlendi

Batman'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla şehit öğretmenler için yürüyüş yapıldı.

24.11.2019 12:36 | Son Güncelleme: 24.11.2019 12:36Batman'da şehit öğretmenler için yürüyüş düzenlendi
'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla şehit öğretmenler için yürüyüş yapıldı.
Valilik bahçesindeki programda Atatürk büstüne İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran'ın çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Daha sonra valilik önünde toplanan aralarında İl Milli Eğitim Müdürü Kurtaran ile öğretmen ve öğrencilerin yer aldığı grup, şehit öğretmenler anısına Batman Öğretmen Evine kadar yürüdü.
Müdür Kurtaran, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün önemine değinerek, "Bugün Millet Mekteplerinin açılışı ve Atatürk'ün Başöğretmenliği kabul olduğu gündür. Şehit öğretmenlerimizin anısına yürüyüşü düzenledik." dedi.
Program usta öğreticilerin gösterilerinin ardından sona erdi.

Batman, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:04 "Diyarbakır annelerine" destek veren şehit anneleri Kayseri'ye döndü
14:04 Ümraniye'de, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
14:04 Selüloz-İş Sendikası Genel Başkanı Alşan, son yolculuğuna uğurlandı
14:02 - Esad rejiminden İdlib'e hava saldırısı: 6 yaralı
13:58 Turuncu şemsiye açarak kadına şiddete dikkat çektiler
13:36 Muharrem İnce, "İstifa edecek misiniz?" sorusuna cevap verdi: CHP benim evim
13:12 Son Dakika: İnce, "Külliye'ye giden ismi biliyorum" diyen Kılıçdaroğlu'na meydan okudu: Açıkla
13:05 Son Dakika: Muharrem İnce "Beştepe'ye gitti" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı
13:00 Organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz'ın gözaltına alındığı anlar polis kamerasında
12:46 Dipsiz Göl'ün kurutulmasının ardından definecilere karşı harekete geçildi: Artık ÇED raporu istenecek
11:27 ABD'li boksör Wilder, Ortiz'i nakavtla mağlup ederek Muhammed Ali'nin rekorunu egale etti
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
09:40 Milletvekilleri, trafikte geçiş üstünlüğü sağlayan çakar lamba konusunda ısrarcı
09:25 Suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz, İstanbul'daki villasında yakalandı
24.11.2019 14:05:13