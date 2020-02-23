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Batman'da silah kaçakçılarına darbe

Batman'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 2 Kalaşnikof, 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 80 mermi, 3 tabanca şarjörü ve 17 adet değişik çap ve markada fişek ele geçirildi.

23.02.2020 15:47 | Son Güncelleme: 23.02.2020 15:47Batman'da silah kaçakçılarına darbe
'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 2 , 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 80 mermi, 3 tabanca şarjörü ve 17 adet değişik çap ve markada fişek ele geçirildi.

Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde silah ticareti yapan şahıs ya da şahıslara yönelik çalışmaların yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda 2 adet Kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 3 adet uzun namlulu silah şarjörü, 80 adet uzun namlulu silah mermisi, 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 17 adet değişik çap ve markada fişek ele geçirilmiştir. Bahse konu çalışmalarda yakalanan 5 şahıs hakkında 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan yasal işlem başlatılmış ve sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Silah ticareti yaparak halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye sokan şahıs ya da şahıslarla mücadelemiz her geçen gün artan kontrollerle devam etmektedir" denildi. - BATMAN

Kalaşnikof, Batman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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