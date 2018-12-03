Batman'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı

03 Aralık 2018 Pazartesi 12:19



03 Aralık 2018 Pazartesi 12:19

Batman'da iki grup arasında yaşan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.Olay, merkez Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Selman Ak, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BATMAN