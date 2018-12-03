03 Aralık 2018, 12:19
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Batman'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı

Batman

Batman’da iki grup arasında yaşan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Batman'da iki grup arasında yaşan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Olay, merkez Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Selman Ak, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BATMAN Karşıyaka,Batman
03 Aralık 2018 Pazartesi 12:19



YORUMLAR (1)
ZALİM HAYAT: Çok üzüldüm senden bunu hak etmiyordu nasıl kıydılar sana yüreği güzel insan mekanın cennet olsun abim
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