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Batman'da sosyal mesafeye uyulmadı

Batman'da sosyal mesafeye uyulmadıBATMAN'da mesainin ilk gününde banka ve PTT önünde uzun kuyruklar oluşurken, sosyal mesafe kuralına da uyulmadı.

13.04.2020 19:38 | Son Güncelleme: 13.04.2020 19:41
Batman 'da sosyal mesafeye uyulmadı
BATMAN'da mesainin ilk gününde banka ve PTT önünde uzun kuyruklar oluşurken, sosyal mesafe kuralına da uyulmadı.
Kentte haftanın ilk günü koronavirüs nedeniyle yapılan 'evde kal' uyarılarına rağmen çoğu vatandaş evlerinden dışarıya çıktı. Kentteki banka ve PTT şubeleri ise işlem yaptırmak isteyenlerle doldu. Polis ekipleri, vatandaşların yoğunluk oluşturduğu şubelerin önüne demir bariyerler yerleştirip vatandaşları sıraya koydu. Zabıta ekipleri ise uzun kuyruk oluşturan vatandaşlara maske dağıtıp, sık sık sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde uyarılarda bulundu. Sıradakilerin, uyarılara rağmen sosyal mesafe kuralına uymadan işlem için bekledikleri görüldü. Batman’da sosyal mesafeye uyulmadı

Kaynak: DHA

Etiketler: Batman, Banka, PTT, Güncel
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