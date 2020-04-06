Batman'da şüpheli ölüm
Batman'da şüpheli ölüm Batman'ın Gercüş ilçesinde 10 yaşındaki çocuk, badem ağacında oynarken ipin boynuna dolanması sonucu hayatını kaybetti.
06.04.2020 22:16 | Son Güncelleme: 06.04.2020 22:17
BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde 10 yaşındaki çocuk, badem ağacında oynarken ipin boynuna dolanması sonucu hayatını kaybetti. Ölümü şüpheli bulan güvenlik güçleri, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı. Olay, Gercüş'e bağlı Yakıtlı köyü Çeşmeli mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 10 yaşındaki E.A., evinin bahçesindeki badem ağacında oynarken iplerin boynuna dolanmasıyla dengesini kaybetti. Ağaçta asılı kalan 10 yaşındaki E.A.'nın yere düştüğünü gören annesi, çocuğunun yanına koştu. E.A.'nın boynuna ip dolandığını gören anne, durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, talihsiz çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.E.A.'nın cansız bedeni otopsi işlemleri için morga kaldırılırken, ölümü şüpheli bulan güvenlik güçleri, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.
Kaynak: İHA