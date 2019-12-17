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Batman'da şüpheli paket alarmı

Batman'da, belediye hizmet binası önünde bulunan şüpheli paket, paniğe neden oldu.

17.12.2019 12:49 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:54Batman'da şüpheli paket alarmı
'da, belediye hizmet binası önünde bulunan şüpheli paket, paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen uzman ekiplerce fünye ile patlatılan paket boş çıktı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Mahallesi'ndeki belediye hizmet binası önünde etrafı bantlanmış şüpheli poşeti fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, güvenlik önlemi aldı. Bomba imha uzmanları tarafından kontrollü şekilde fünyeyle patlatılan paket boş çıktı.

Olay sonrası kapatılan yol tekrar trafiğe açıldı. - BATMAN

Şirinevler, Batman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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