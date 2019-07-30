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Batman'da "Tarım ve İnsan" temalı fotoğraf sergisi

Batman'da Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca, düzenlenen yarışmada sergilenmeye hak kazanan fotoğraflardan oluşan sergi açıldı.

30.07.2019 14:20 Batman'da
Batman'da Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca, düzenlenen yarışmada sergilenmeye hak kazanan fotoğraflardan oluşan sergi açıldı.
Kültür Merkezi'ndeki düzenlenen serginin açılışında konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, yarışma ile toprak ve tarımın önemi konusunda sosyal ve bireysel duyarlılığın geliştirilmesinin amaçlandığını söyledi.

Vatandaşların sergiye büyük ilgi gösterdiğini anlatan Kıyas, şunları kaydetti:
"Bakanlığımız özellikle kırsal alanda çok değişik, çok ilginç ve çiftçilerimizin de yaşamlarını anlatan fotoğraflarla ilgili her yıl bir takım yarışmalar düzenlemekte. Bu yarışmalara profesyonel ya da amatör fotoğrafçılarımız da katılıyor. Her yıl Bakanlığımızın bu yarışma sonucu ödüllendirdiği fotoğrafları sergilemekteyiz."
Katılımcılar daha sonra sergiyi gezdi.
Serginin 3 gün ziyarete açık olacağı belirtildi.

Batman, Güncel

Kaynak: AA

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