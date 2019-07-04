Batman'da "Tarla Günü" etkinliği

Batman Valisi Hulusi Şahin, "Tarla Günü" etkinlikleri kapsamında Balpınar beldesine bağlı Zorköy'de seracılık yapan çiftçilerle bir araya geldi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ziraat Odasının işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Şahin, çitfçilerin gününü kutladı.

Valilik desteğiyle 100 çiftçi için kurulan seralarda çiftçilerin salatalık, patlıcan, domates, biber gibi bir çok sebze yetiştirildiğini aktaran Şahin, "Valilik olarak İl Özel İdaresinin kaynaklarını çiftçilerimizin emrine sunmaktan büyük mutluluk duyduk. Çiftçimiz üretmeye devam ettikçe, kazandıkça ülkemiz, kentimiz kazanacak. Yeter ki, üretim olsun, o yüzden çalışalım, hem kazanalım hem de kazandıralım." dedi.

Vali Şahin, kentte tarımda ürün çeşitliliğini artırmak için çalışma başlattıklarını belirtti.

Ziraat Odası ile ortak çalışma yürüttüklerini kaydeden Şahin, şöyle devam etti:

"Özellikle katma değeri ürünlerden lavanta ve susam gibi alternatif ürünleri yetiştirmek için gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Bunun için de çiftçimize her türlü desteği sunacağız."

Daha sonra Şahin, beraberindekilerle seraları gezdi, çiftçilerden bilgi aldı.

Kaynak: AA