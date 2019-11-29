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Demir ve sopalarla tesis bastılar

Ellerinde demir çubuk ve sopa olan 12 kişilik saldırgan grup, TFF 3'üncü Lig takımlarından Batman Petrolspor'un tesislerini bastı.

29.11.2019 12:27 | Son Güncelleme: 29.11.2019 13:09

TFF 3'üncü Lig takımlarından Medical Park Petrolspor'un tesislerine gelen yaklaşık 12 kişilik grup, ellerindeki demir çubuk ve sopalarla teknik direktör Tarık Yurttaş ve 2 sporcuya saldırdı. Saldırganlar kaçarken yaralanan Yurttaş ve futbolcular, hastaneye kaldırıldı.

DEMİR VE SOPALARLA SALDIRDILAR

Saldırı, dün gece Site mahallesindeki kulüp tesislerinde yaşandı. Yaklaşık 12 kişi, gece yarısı geldikleri tesiste, ellerindeki demir çubuk ve sopalarla teknik direktör Tarık Yurttaş ve 2 sporcuya saldırdı. Kimlikleri belirsiz saldırganlar kaçarken, yaralanan Yurttaş ve sporcular, ihbar üzerine gelen ambulanslarla özel bir hastaneye kaldırıldı.

TEKNİK DİREKTÖRÜN KABURGASINI KIRDILAR

İlk müdahalenin ardından Batman Bölge Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan teknik direktör Yurttaş'ın, burnu ile kaburgasında kırıklar olduğu belirlendi.

Tedavisi süren Yurttaş, "Saat 23.30 civarında 10-12 kişilik grup, demir çubuk ve sopalarla gelip, kulübün içinde bize saldırdı. Hukuki yollardan hakkımızı arayacağız" dedi.

Polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Demir ve sopalarla tesis bastılar

Türkiye Futbol Federasyonu, Batman Petrolspor, Batman, Spor, Güncel

Kaynak: DHA


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