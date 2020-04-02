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Batman'da tekstil fabrikası sağlıkçılara günde bin maske hediye edecek

Batman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında günde bir milyon cerrahi maske üretimi yapan tekstil fabrikası, sağlık çalışanlarına günde bin maske hibe edecek.

02.04.2020 18:32 | Son Güncelleme: 02.04.2020 18:32
Batman'da tekstil fabrikası sağlıkçılara günde bin maske hediye edecek
Batman 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında günde bir milyon cerrahi maske üretimi yapan tekstil fabrikası, sağlık çalışanlarına günde bin maske hibe edecek.
Çin'de başlayarak tüm dünyayı tehdit eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen koronavirüs (Covid 19) salgını nedeniyle maske tüketiminin artmasıyla Batman Organize Sanayi Bölgesinde penye üretimi yaparken maske üretimine başlayan firma yetkilisi Cengiz Kaptanoplu, sağlıkçılara destek olmak için Batman Bölge Devlet Hastanesine günde bin maskeyi ücretsiz olarak vereceklerini dile getirdi.
Desteğinden dolayı Kaptanoğlu'na teşekkür eden hastane başhekimi Op. Dr. Süleyman Öden ise şunları ifade etti:
"Dünyanın üzerinde durduğu pandemi bir hastalıkla uğraşıyoruz. Bazı ülkeler bu konuda ciddi sorunlar yaşarken ülkemizle ilgili gerek Sağlık Bakanlığı destekleriyle gerekse bizim hayırsever iş adamlarımızın destekleriyle koronavirüs nedeniyle ciddi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Kovid-19 hastalığına karşı ciddi bir önlem aldık. Bundan sonra hastanemize gelen her hastaya maske vermeyi düşünüyoruz. Her gün bin maskenin gelecek olması ve imdadımıza yetişecek olması bizi rahatlatacak. Bu konuda katkısı olan tüm arkadaşlara hayırseverlere teşekkür ediyorum."
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Kaynak: AA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Batman, Güncel
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