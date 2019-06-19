19.06.2019 14:51
Haberler» Güncel» Haber

Batman'da telefon hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Batman

Batman'da bir iş yerinde yapılan cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Batman'da bir iş yerinde yapılan cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Çarşı Mahallesi'nde Cemal Geyik'e ait iş yerinde gerçekleştirilen cep telefonu hırsızlığı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kayıtlarda, iş yerinde kimsenin olmadığını fark eden kişinin, etrafına baktıktan sonra vitrindeki 3 cep telefonunu alarak pantolonunun cebine koyduğu ve buradan hemen ayrıldığı görülüyor.
Görüntüleri izleyen Geyik, durumu polise bildirdi. Polis, eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Geyik, gazetecilere yaptığı açıklamada, kısa süreliğine yan tarafta bulunan arkadaşının iş yerine gittiğini, döndüğünde 3 cep telefonun çalındığını fark ettiğini söyledi.
Polislerin gerekli incelemeleri yaptığını anlatan Geyik, "Talebimiz bunların yakalanması ve caydırıcı cezaların verilmesi." dedi.
Kaynak: AA
Çarşı Mahallesi, Batman, Güncel

Son Dakika Haberleri
16:58 Güroymak'ta yıl sonu sergisi
16:57 Milli Eğitim Bakanı Selçuk Afyonkarahisar'da (2)
16:57 Kursiyerlerin eserleri görücüye çıktı
16:56 Yalıköy Sahili'nde Resul Dindar rüzgarı esecek
16:56 Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Bizim çıtamız Paris, New York, Londra"
16:55 Isparta Belediyesi gelecek planını ortak akılla belirleyecek
16:55 İMAMOĞLU DEMOKRATİK ÜLKÜCÜLERLE BULUŞTU