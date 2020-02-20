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Batman'da terör operasyonlarında 13 şüpheli yakalandı

Batman'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen iki operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

20.02.2020 13:30 | Son Güncelleme: 20.02.2020 13:30Batman'da terör operasyonlarında 13 şüpheli yakalandı
'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen iki operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı.
Kentte ayrıca sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptıkları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı çıkarılan 12 kişiden 5'i operasyonla yakalandı.
13 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Firari 9 şüphelinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.

Batman, PKK, Güncel

Kaynak: AA

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