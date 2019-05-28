Batman'da terör operasyonu

Batman
'ın Hasankeyf
ilçesine bağlı iki köyde terör örgütü PKK
'ya yönelik operasyon başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, Hasankeyf ilçesinin Kelekçi ve Kayıklı köylerinde, terör örgütü PKK mensuplarının yakalanması, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince saat 06.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi. Söz
konusu yasağa uyulmasının, vatandaşların can ve mal güvenliği bakımından önem taşıdığı belirtildi.
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Kaynak: AA