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Batman'da terör propagandasına 3 tutuklama

BATMAN'da sosyal medya hesaplarından Barış Pınarı Harekatı'nı itibarsızlaştırarak, PKK /YPG terör örgütü lehine paylaşım yaptıkları tespit edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

04.11.2019 17:26Batman'da terör propagandasına 3 tutuklama

BATMAN'da sosyal medya hesaplarından Barış Pınarı Harekatı'nı itibarsızlaştırarak, PKK/YPG terör örgütü lehine paylaşım yaptıkları tespit edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden PKK/YPG/PYD terör örgütünü öven, Barış Pınarı Harekatı'nı itibarsızlaştırarak kin ve nefret uyandıracak şekilde paylaşımlar yaptıkları gerekçesiyle 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen isimleri açıklanmayan şüphelilerden 3'ü mahkemece tutuklanırken, 1'i ise serbest bırakıldı.



Barış Pınarı Harekatı, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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