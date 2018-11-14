14 Kasım 2018, 14:49
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Batman'da Toprağa Gömülü Mühimmat Bulundu

Batman

Batman'ın Demirbilek köyü kırsalında toprağa gömülü mühimmat ele geçirildi.

Batman'ın Demirbilek köyü kırsalında toprağa gömülü mühimmat ele geçirildi.


Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Suçeken Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Demirbilek köyü kırsalındaki arazide arama yaptı.

Aramada toprağa gömülü 3 uzun namlulu silah, tabanca, 827 kalaşnikof mermisi ve 8 kalaşnikof şarjörü bulundu.

Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Jandarma,Batman
14 Kasım 2018 Çarşamba 14:49