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Batman'da trafik kazası: 1 yaralı

Batman'da önce orta refüje ardından beton bloklara çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

29.12.2019 15:52 | Son Güncelleme: 29.12.2019 15:52 Batman'da trafik kazası: 1 yaralı
'da önce orta refüje ardından beton bloklara çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 'ten gelen Yakup Bakırtaş'ın kullandığı henüz plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç Yavuz Selim Mahallesi girişinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine orta refüje çarptı.

Çarpmanın etkisi ile takla atan araç, Şehit Hasan Gül Polis Merkezi önündeki beton bloklara çarparak durdu. Bloklara dayalı şekilde dik duran araç daha sonra çekici yardımıyla kaldırıldı.
Yaralı Bakırtaş, 112 Acil Sağlık ekiplerince Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yavuz Selim Mahallesi, Hasankeyf, Batman, Güncel

Kaynak: AA

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