Batman'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Batman
'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, Batı Ramanyolu TEİAŞ 16. Bölge Müdürlüğü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emrah Tunç
yönetimindeki 35 TFZ 83 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü Emrah Tunç ile araçta bulunan Azat Tunç, Devran Tunç ve Mehmet Veysi
Kaplan yaralandı. Yaralılar, 112 acil sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Batman Bölge Devlet Hastanesine ve kentteki özel hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN
Emrah Tunç,Batman
11 Aralık 2018 Salı 16:02