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Batman'da trafik kazası: 4 yaralı

Batman'da refüje çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

21.08.2019 12:48 Batman'da trafik kazası: 4 yaralı
Batman'da refüje çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza dün akşam Batman Güney Çevre Yolu'nda meydana geldi. Süreyya Ana Kız Öğrenci Yurdu önünde Ali Akın yönetimindeki 72 AAG 994 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kazada araçta bulunan Fırat Yavuz, Üveys Görgen, Mustafa Yasar ve Emrah Karataş yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Batman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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