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Batman'da trafik kazası: 9 yaralı

Batman'da işçi servisi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

20.01.2020 15:40 | Son Güncelleme: 20.01.2020 15:46Batman'da trafik kazası: 9 yaralı
'da işçi servisi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye, Batman-Beşiri karayolunda Türkiye Petrolleri işçilerini Kozluk ilçesine götüren Kadir Yaman yönetiminde plakası henüz öğrenilemeyen servis aracı ile Salih Uçar'ın kullandığı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, iki araçtaki 9 kişi yaralandı. Yaralılar 112 acil sağlık ekiplerince kentteki hastanelere ve Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN

Salih Uçar, Batman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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