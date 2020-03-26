Batman'da trafik levhalarıyla "evde kal" uyarısı yapılıyor

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Batman Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kavid-19) salgınına karşı trafik levhalarında, kırmızı ışıkta "evde kal" yazısıyla vatandaşları uyarıyor.Batman Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürü Veysi Güney, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Vali ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin'in talimatıyla trafik levhalarında kırmızı ışıkların üzerinde "evde kal" yazısıyla vatandaşları uyardıklarını söyledi.Vatandaşların dikkatini bu salgına çevirmek ve evde kalmaları için bir farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını kaydeden Güney, bütün vatandaşları evde kalmaya davet ettiklerini belirtti.Güney, "Çok zaruri bir ihtiyaç duyulmadığı müddetçe evde kalmamız, hem ülkemiz hem de dünyamız için çok daha güzel olacak. Lütfen evde kalın, dışarı çıkmayın." dedi.Sürücüler de kırmızı ışıkta yer alan "evde kal" yazısının dikkat çektiğini, insan sağlığı açısından uyarının çok yerinde olduğunu kaydettiler.

Kaynak: AA