Batman'da traktör devrildi 2 yaralı

Batman'da traktör devrildi: 2 yaralıBATMAN'ın Gercüş ilçesinde, kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü Ali Dursun (45) ve akrabası Emine Dursun (55) yaralandı.

04.07.2020 15:53 | Son Güncelleme: 04.07.2020 16:28
Batman'da traktör devrildi: 2 yaralı
BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü Ali Dursun (45) ve akrabası Emine Dursun (55) yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Gercüş ilçesine bağlı Akbur köyünde meydana geldi. Ali Dursun'un kullandığı 13 DD 834 plakalı traktör, sürücüsün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada sürücü Dursun ile traktörde bulunan akrabası Emine Dursun yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin yapılmasının ardından ambulansla Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Batman’da traktör devrildi 2 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Ali Dursun, Gercüş, Batman, 3. Sayfa, Güncel, Haber
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