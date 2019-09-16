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Batman'da trenin çarptığı kişi öldü

Batman'da trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

16.09.2019 17:04Batman'da trenin çarptığı kişi öldü
Batman'da trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Çamlıca Mahallesi Doğuş Caddesi'ndeki Batman M Tipi Kapalı Cezaevi mevkisinde demir yolunda yürüyen Hüseyin Künteş'e (86) Batman- Diyarbakır seferini yapan yolcu treni çarptı.
Ağır yaralanan Künteş, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Künteş'in cesedi otopsi için Batman Bölge Devlet Hastanesine gönderildi.
Çamlıca Mahallesi'nin muhtarı Selahattin Yıldız, bu tür kazaların önlenmesi için yetkililerden demir yolu çevresine istinat duvarı ile üst geçit yapılmasını istediklerini belirtti.

Çamlıca Mahallesi, Diyarbakır, Batman, Güncel

Kaynak: AA

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