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Batman'da Türk Polis Teşkilatının 175. yılı kutlandı

Batman'da Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü kutlandı.

10.04.2020 12:25 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:26
Batman'da Türk Polis Teşkilatının 175. yılı kutlandı
Batman 'da Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü kutlandı.

Batman Valiliği bahçesinde Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile devam etti. İstiklal Marşının okunmasının ardından Batman İl Emniyet Müdür Köroğlu Kıraç ve polisler tarafından çelenk sunuldu. Korona virüs tedbirleri nedeniyle sade bir kutlama yapılırken kutlamada sosyal mesafe kurallarına dikkat edildi. - BATMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Batman Valiliği, Batman, Polis, Güncel
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