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Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından tüm ülkede alarma geçildi. Bu önlemler kapsamında Batman'da, umreden dönen 3 kişi, öksürük ve solunum şikayetleri üzerine koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı. Gözlem altına alınan 3 kişinin ilk testlerinin negatif çıktığı açıklandı.

11.03.2020 16:41 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:21

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs Türkiye'ye de sıçradı.S ağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir hastanın testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından tüm ülkede teyakkuz haline geçildi.

3 KİŞİ GÖZLEM ALTINA ALINDI

Suudi Arabistan'ın Medine kentinden Batman 'a umreden dönenler, koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında kontrolden geçirildi. Kontroller sırasında 3 kişide öksürük ve solunum sıkıntısı tespit edilmesinin ardından gözlem altına alınmaları için Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, gözlem altına alınan 3 kişinin tahlil sonuçlarının negatif çıktığı açıkladı.

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Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı

Kaynak: DHA

Etiketler : Suudi Arabistan, Batman, Güncel

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