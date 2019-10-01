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Batman'da uyuşturucu baskınında cephanelik ele geçirildi

Batman'ın Sason ilçesine 4 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenleyen jandarma ekipleri evlerde yaptıkları aramada çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

01.10.2019 13:41Batman'da uyuşturucu baskınında cephanelik ele geçirildi
Batman'ın Sason ilçesine 4 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenleyen jandarma ekipleri evlerde yaptıkları aramada çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sason ilçesi Acar köyü Hasanlar mezrasında 4 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Uyuşturucu madde arama köpeği Hırçın'ın da desteğiyle evlerde yapılan aramalarda, 1 adet eski tip Kaleşnikof piyade tüfeği, 111 adet Kaleşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeklere ait 83 adet fişek, 1 adet el dürbünü, 1 adet tüfek üzerine takılabilen dürbün, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 400 Amerikan doları ve 2 bin 250 Türk lirası, 131 kök skunk bitkisi, 5 kök kenevir bitkisi, 4 bin 210 gram skunk maddesi, 30 gram kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - BATMAN

Jandarma, Batman, Sason, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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