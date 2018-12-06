Batman'da Uyuşturucu ile Mücadele Çağrısı

Hür Dava Partisi
(HÜDA PAR) Batman Merkez
İlçe Başkanlığınca merkez mahallelerdeki sorunları tespit edip çözüme kavuşturmak için başlatılan "Yerel Sorunları Tespit ve Çözüm İçin Takip" projesi açıklandı.
HÜDA-PAR Merkez İlçe Başkanı Mehmet Şerif
Durmaz, partisinin İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, hayatın her anında toplumun selameti için karşılıksız iyilik yapan ve her daim kötülüklere karşı bir mücadele iradesi ortaya koyan kadim bir kültürün sahipleri olduklarını belirtti.
Batman'da gençler arasında yayılan kötü alışkanlıkların başında uyuşturucu kullanımının geldiğini kaydeden Durmaz, "Çalışma yaptığımız mahallelerde ne yazık ki uyuşturucu kullanımıyla ilgili şikayetler almaya devam ediyoruz. Bu da uyuşturucu illetinin her geçen gün toplumumuzu ve geleceğimizi tehdit altına aldığını gösteriyor. Toplumsal bir sorun haline gelen uyuşturucu sorununu, sadece sonuçları üzerinden değil sebepleriyle ele almak gerekiyor." dedi.
Gençlere iyi bir gelecek hazırlamak için herkese önemli görevler düştüğünü aktaran Durmaz, gençlerin zararlı alışkanlıklardan kurtarılması gerektiğini belirtti.
Durmaz, "Gençlerimizin geleceğini çalan ve hayatlarını karartan uyuşturucu illeti ve kötü alışkanlıklarla mücadeleyi hep birlikte sürdürmeliyiz." diye konuştu.
Merkez,Batman
06 Aralık 2018 Perşembe 15:25