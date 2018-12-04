Batman'da Uyuşturucu Operasyonu

Batman
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında şüphe üzerine bir motosiklet durdurulmak istendi.
"Dur" ihtarına uymayarak motosikletle kaçan şüpheliler S.Y. ve M.Y, polisin takibi sonucu yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin kaçarken motosikletten attıkları poşette 67 gram esrar bulundu.
Yapılan incelemede M.Y'nin yoklama kaçağı olduğu belirlendi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Batman
04 Aralık 2018 Salı 15:55