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Batman'da uyuşturucu operasyonu

Batman'ın Sason ilçesinde düzenlenen operasyonda, 4 kilo 210 gram esrar, 136 kök Hint keneviri, uzun namlulu silah, 3 ruhsatsız av tüfeği ile mühimmat ele geçirildi.

01.10.2019 14:50Batman'da uyuşturucu operasyonu
Batman'ın Sason ilçesinde düzenlenen operasyonda, 4 kilo 210 gram esrar, 136 kök Hint keneviri, uzun namlulu silah, 3 ruhsatsız av tüfeği ile mühimmat ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Acar köyünün Hasanlar mezrasında 4 eve operasyon düzenlendiği bildirildi.
Evlerde narkotik köpeği "Hırçın" ile yapılan aramada, 4 kilo 210 gram esrar, 136 kök Hint keneviri, uzun namlulu silah, 3 ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda mühimmat, el dürbünü, tüfek üzerine takılabilen dürbün, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 400 dolar ve 2 bin 250 lira, 30 gram kenevir tohumu ve hassas terazi bulunduğu ifade edilen açıklamada, olayla ilgili adli işlem başlatıldığı belirtildi.

Batman, Güncel

Kaynak: AA

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