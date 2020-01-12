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Batman'da uyuşturucu operasyonunda 18 tutuklama

Batman'da uyuşturucu operasyonunda 18 tutuklamaBATMAN'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 18'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

12.01.2020 13:07 | Son Güncelleme: 12.01.2020 13:10
'da uyuşturucu operasyonunda 18 tutuklama
BATMAN'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 18'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu satıcıların tespitine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamanda harekete geçen ekipler, Van'dan getirilen metamfetamin uyuşturucuyu torbacılık yöntemiyle satan grubu tespit etti. Tespit edilen grubun yakalanmasına yönelik 7 Ocak günü birçok adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise 4 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 28 tabanca fişeği, 2 ruhsatsız av tüfeği, 6 av tüfeği fişeği, 2 hassas terazi, 1 kilo 518 gram metamfetamin, 100 gram esrar ve 0,91 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 19 şüpheliden 18'i tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Batman'da uyuşturucu operasyonunda 18 tutuklama

Emniyet Müdürlüğü, Batman, Güncel

Kaynak: DHA


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