Batman'da uyuşturucu operasyonunda 48 şüpheli gözaltına alındı

Batman
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 48 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 48 şüpheli gözaltına alınırken, 1 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız 2 av tüfeği ile 4 tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 31 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Diğer 17 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Batman'da son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 360 kilogram esrar ele geçirilmişti.