Haberler » 3. Sayfa » Batman'da uyuşturucu tacirlerine operasyonda 18 tutuklama - Haberler

Batman'da uyuşturucu tacirlerine operasyonda 18 tutuklama

Batman'da uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 18'i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

12.01.2020 14:34 | Son Güncelleme: 12.01.2020 14:39Batman'da uyuşturucu tacirlerine operasyonda 18 tutuklama
'da uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 18'i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Batman kent merkezinde 7 Ocak'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Van'dan temin ettikleri metamfetamin maddesini torbacılık yöntemi ile Batman Şafak Mahallesi'nde satan ve 'Redline' olarak bilinen gruba yönelik yapılan operasyonda 19 kişi yakalandı. Operasyon kapsamında 4 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 28 tabanca fişeği, 2 ruhsatsız av tüfeği, 6 av tüfeği fişeği, 2 adet hassas terazi, 1 kilo 518 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi, 100 gram uyuşturucu kubar esrar maddesi ve 91 gram uyuşturucu eroin maddesi ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 19 zanlıdan biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 18 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Batman Emniyet Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Toplum sağlığını tehdit eden ve gençleri hedef alan uyuşturucu madde ticareti yaparak geçimini sağlayan zehir tacirlerine yönelik olarak çalışmalar yapılmaktadır. Uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebeple olursa olsun iştirak eden şüpheliler ile İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından durmadan en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edilecektir" denildi. - BATMAN

Batman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

14:34  Batman'da uyuşturucu tacirlerine operasyonda 18 tutuklama - Haberler
14:33  AK Partili Ünal: "10 yıllık basın emekçisiyle 10 günlük sosyal medya paylaşımcısı aynı kefeye... - Haberler
14:32  Dronu yakalamaya çalışan köpek çevredekileri gülümsetti - Haberler
14:32  MHP Genel Başkanı Bahçeli gündemi değerlendirdi: (2) - Haberler
14:27  Kayıp üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmaları genişletildi - Haberler
13:00  Kamyonet mağazaya daldı: 11 yaralı - Haberler
12:56  Süleymani suikastına İsrail istihbaratının yardım ettiği iddia edildi - Haberler
12:35  Prens William, Harry ve Meghan Markle'nın ayrılık kararı sonrası konuştu: Kanat germeye devam etmeyeceğim - Haberler
12:17  Son dakika: Devlet Bahçeli: Emperyalist husumetin hedefinde Türkiye ve büyük Türk milleti vardır - Haberler
12:09  CHP, FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılması için teklif sundu - Haberler
12.01.2020 14:49:56