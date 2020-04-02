Batman'da yağışın ardından çift gökkuşağı şöleni

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde yağışın ardından oluşan çift gökkuşağı, bölgede yaşayanların ilgisini çekti.

Gercüş ilçesinde, yağışın ardından oluşan çift gökkuşağı, görenleri şaşırttı. Güneşle birlikte ortaya çıkan çift gökkuşağı doyumsuz bir görüntü oluştururken, çok sayıda kişi cep telefonu kamerasıyla bu anı görüntüledi. Gökkuşaklarının renklerini yeşil arazilerin üzerine düşürmesi, kartpostallık görüntü oluşturdu. Yaklaşık 10 dakika süren görsel şölen, çift gökkuşağının kaybolmasıyla son buldu.Çift gökkuşağını gören ilçe sakinlerinden Süleyman Yavuz, ilk kez iki gökkuşağını aynı anda gördüğünü ifade ederek, şaşkınlık yaşadığını söyledi.

Kaynak: DHA